به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه سراسر کشور با اشاره به اینکه قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین پس از جنگ ۱۲ روزه با هدف هماهنگی و بسیج تمامی نهاد‌های حوزوی و فرهنگی برای خدمت‌رسانی و مقابله با تهدیدات دشمن در کنار مردم تشکیل شد، گفت: هدف اصلی، استفاده از تمام ظرفیت‌های نهاد‌های حوزوی و فرهنگی برای جهاد تبیین، تربیت مجاهد فرهنگی و پاسخگویی به شبهات و تهاجم فکری دشمن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی، با بیان اینکه این قرارگاه چند ماهی است به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است، از استقرار آن در ۲۲ استان کشور خبر داد و افزود: این قرارگاه‌های استانی با شدت و ضعف در حال فعالیت هستند و علاوه بر مأموریت‌های فرهنگی، مسائل معیشتی، اقتصادی و اجتماعی مردم را نیز رصد، مطالبه و پیگیری می‌کنند تا صدای مردم به گوش مسئولان برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد‌های اولیه این قرارگاه در عرصه فرهنگی اشاره کرد و گفت: در ایامی مانند محرم و فاطمیه، با بسیج گسترده مبلغان خواهر و برادر، دوره‌های آموزشی، تولید محتوا و افزایش چشمگیر فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ای حوزوی، اقدامات مؤثری در مقابله با هجمه رسانه‌ای دشمن انجام شده است.

رئیس قرارگاه بلاغ مبین در پایان، ابراز امیدواری کرد که این حرکت، با عمق و گستره بیشتری تداوم یابد و به‌صورت مستمر در خدمت تبلیغ معارف دینی و پاسخگویی به نیاز‌های فکری و اجتماعی مردم باشد.