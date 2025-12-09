با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، هزاران خانواده پس از سال‌ها اجاره‌نشینی، طعم آرامش و امنیت را در خانه‌های خود چشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ؛ واحد‌های مسکونی مهرگان با طراحی کاربردی، مصالح باکیفیت، نورگیری مناسب و پارکینگ‌های مسقف، تنها با هزینه‌ای حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان به متقاضیان تحویل شده است؛ رقمی که در شرایط فعلی بازار مسکن، امکان خانه‌دار شدن را فراهم نمی‌کرد.

از سال ۱۳۹۹ تاکنون، ۲۵ هزار واحد مسکن ملی در استان قزوین در حال ساخت است که تاکنون ۷۵۰۰ واحد تحویل متقاضیان شده و ۳ هزار واحد دیگر نیز تا نوروز آماده بهره‌برداری خواهد شد.

در کنار این واحد‌های مسکونی، ۱۲ مدرسه با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس، دو باب مسجد و تعدادی واحد تجاری نیز در حال احداث است تا نیاز‌های روزمره ساکنان مهرگان برطرف شود.

به گفته ساکنان، این خانه‌ها تنها سقف و دیوار نیستند، بلکه سنگر آرامش و امید برای آینده خانواده‌ها محسوب می‌شوند.