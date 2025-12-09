پخش زنده
بیستوششمین فنبازار خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت هفته پژوهش، بیستوششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فنبازار خوزستان امروز سه شنبه (۱۸ آذر) با حضور استاندار خوزستان، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، معاون استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی، صنایع و سازمانهای خوزستان گشایش یافت.
در بیستوششمین نمایشگاه فن بازار خوزستان که با شعار «سرمایهگذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» فعالیت خود را در محل کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز بکار کرده است، بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی حضور دارند.
این نمایشگاه تا روز پنج شنبه (۲۰ آذر) از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ بعدازظهر در محل کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز برپا میباشد.