معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: فجایع اسفناک رخ داده در غزه، لکهی ننگی بر پیشانی تمدن غرب و آزمونی بزرگ برای ادعای دروغین آنان در دفاع از حقوق بشر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر امریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، در تهران برگزار شد.
این همایش بین المللی با محوریت بازخوانی وافشاگری جنایت ضد حقوق بشری امریکا در مناطق مختلف جهان و با محوریت تجاوز امریکا و دشمن صهیونی علیه ایران به عنوان نمود عینی حقوق بشر امریکا با حضور چهره ها وشخصیت های حقوقی. قضائی و سازمان جوانان حقوق بشر اسلامی برگزار شد.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر گفت: این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، سرداران سرافراز، دانشمندان متعهد هستهای و مردم مظلوم، بهویژه زنان و کودکان بیدفاع تهاجم اخیر دشمن به خاک میهن اسلامی همراه بود.
امین انصاری افزود: تجلیل از خانواده معظم شهدای وزارت دفاع از جمله برنامههای این همایش است.
ناصر سراج معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران هم در این همایش گفت: افشای چهره واقعی آمریکا و مدعیان حقوق بشر و تشکیل نهادهای بین المللی ابزاری است برای مشروع جلوه دادن دروغین حقوق بشر.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر و در رأس آنها آمریکا را آشکار ساخت.
سراج گفت: هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و تأسیسات درمانی و امدادی مطابق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن مصداق جنایت جنگی است و مستوجب تعقیب و پیگرد بینالمللی میباشد.
وی افزود: فجایع اسفناک رخ داده در غزه، لکهی ننگی بر پیشانی تمدن غرب و آزمونی بزرگ برای ادعای دروغین آنان در دفاع از حقوق بشر است و ۷۰ هزار شهید در غزه، اجرای حقوق بشر آمریکایی است.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت: همه ملّتهای آگاه دنیا میدانند دشمن صهیونی بدون حمایتهای گسترده آمریکا هرگز توان ایجاد چنین فجایع و جنایتهایی را نداشت.
سراج افزود: آمریکا از حقوق بشر بهعنوان ابزار سیاسی استفاده میکند؛ در داخل، با بحرانهای ساختاری تبعیض، خشونت و فقر روبهروست؛ و در سطح جهانی، با تحریمهای غیرقانونی و حمایت از اشغالگری، موجب نقض گسترده حقوق بشر در دیگر کشورها میشود.