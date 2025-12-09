پخش زنده
امروز: -
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از نصب ۴ کیلومتر نیوجرسی در محور سهراهی یعقوبعلیکندی – روستای خلج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از نصب ۴ کیلومتر نیوجرسی در محور سهراهی یعقوبعلیکندی – روستای خلج خبر داد.
جعفر صادقیپور با اشاره به تکمیل عملیات احداث دو دوربرگردان ایمن در این محور اظهار کرد: برای هر یک از دوربرگردانها ۲ کیلومتر نیوجرسی نصب شده که مجموع آن به ۴ کیلومتر میرسد.
معاون راهداری تصریح کرد: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات و اصلاح نقاط پرخطر انجام شده و برای اجرای این میزان نیوجرسی، ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.
صادقیپور خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها در راستای ارتقای ایمنی جادهای استان انجام شده و طرحهای مشابه نیز در سایر محورهای آذربایجانغربی در دستور کار ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای قرار دارد.