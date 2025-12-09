به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلات گفت: اداره محیط زیست شهرستان به عنوان متولی اصلی، کارشناس و ناظر حوزه مدیریت پسماند به موضوع دفن زباله در زباله‌ گاه های شهرستان ورود و نظارت کند.

علی رحمانی نسب افزود: به‌ دلیل اینکه در گذشته، حمل، دپو و امحای زباله در شهرستان به شیوه غلط انجام می‌ شد، شاهد بروز مشکلات مختلف زیست محیطی هستیم.

وی به برگزاری جلسات مشترک با دستگاه های متولی، بازدیدهای میدانی از زباله‌ گاه ها و مصوبات ستاد مدیریت پسماند شهرستان اشاره و اضافه کرد: چهار شهرداری شهرستان و اداره محیط زیست در راستای انجام وظایف خود به عنوان ناظر اصلی در حوزه حمل و دفن پسماند باید وارد عمل شوند تا دفن زباله در چهار زباله‌ گاه شهرهای «کلات، لایین، زاوین و چنار» مطابق اصول مورد تایید محیط زیست انجام شود.

دادستان کلات اظهار کرد: از جمله این قواعد خاص، شیوه دفن پسماند است و شهرداری ها باید ترانشه‌ برداری (خاک‌ برداری و گود کردن زمین) و پوشاندن ترانشه ها در زباله‌ گاه های شهرستان را براساس نظر کارشناسی محیط زیست و مختص هر نوع زباله انجام دهند.

رحمانی نسب گفت: به شهرداری ها و روستاها اعلام شده شیوه اصولی و صحیح حمل، دفن و امحای زباله در فضای حقیقی و حاشیه جاده ها را با نصب بنر و همچنین از طریق فضای مجازی به مردم اطلاع رسانی کنند و هر گونه تخلف از این مصوبات با برخورد قانونی همراه خواهد بود.

وی افزود: تاکنون با اقدام محیط زیست، علیه یک دهیاری به دلیل تخلیه زباله برخلاف ضوابط اعلام جرم شده است.

شهرستان مرزی کلات با وسعت سه هزار و ۵۰۳ کیلومترمربع در فاصله ۱۵۱ کیلومتری از مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد.