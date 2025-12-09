پخش زنده
ترامپ میگوید در صورت لزوم، دامنه حملات نظامی آمریکا علیه اهداف مرتبط با مواد مخدر را به کشورهای بیشتری از جمله مکزیک و کلمبیا گسترش خواهد داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، دونالد ترامپ در گفتوگو با نشریه پولیتیکو اعلام کرده است: پس از مجوز دادن به چندین حمله در دریای کارائیب و اقیانوس آرام شرقی علیه قایقهای ونزوئلایی مظنون به قاچاق مواد مخدر، ممکن است عملیات مشابهی را در کشورهای دیگر نیز اجرا کند، او در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است حملات را به مکزیک و کلمبیا تعمیم دهد، گفت: «بله، انجامش میدهم.»
نیوزویک در این باره افزود: دولت ترامپ میگوید نیروهای آمریکایی از اوایل سپتامبر تاکنون حداقل ۸۷ نفر را در ۲۲ حمله شناخته شده کشتهاند، ترامپ این اقدام را بخشی از «نبرد مسلحانه» آمریکا با کارتلهای مواد مخدر توصیف کرده، اما تحلیلگران هشدار میدهند گسترش حملات به کشورهای دیگر میتواند روابط دیپلماتیک واشینگتن با آن کشورها را با تنش جدی روبهرو کند.
حضور گسترده نظامی آمریکا در نزدیکی ونزوئلا گمانهزنیهایی را درباره اهداف واقعی این عملیات ایجاد کرده است.
نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، مدعی است که هدف اصلی این اقدامات، برکناری او از قدرت است، ترامپ نیز در مصاحبه با پولیتیکو از رد یا تأیید اعزام نیروی زمینی به ونزوئلا خودداری کرده و گفته است: «نمیخواهم بگویم نه یا بله. درباره استراتژی نظامی صحبت نمیکنم.»
ترامپ در عین حال مدعی شده که «روزهای مادورو شماره شده است» و هدف او «رفتار مناسب با مردم ونزوئلا» است؛ مردمی که بسیاری از آنان در آمریکا زندگی میکنند، در همین حال، هشدار اخیر ترامپ درباره امکان حمله به «هر کشوری که مواد مخدر تولید میکند» با واکنش گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، روبهرو شد، پترو از ترامپ دعوت کرده به کلمبیا بیاید و «در تخریب ۹ آزمایشگاهی که روزانه منهدم میکنیم» مشارکت کند.
نیوزویک در پایان نوشت، همزمان شماری از نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات در کنگره از دولت ترامپ خواستهاند برای عملیات علیه قاچاقچیان مواد مخدر، اختیارات جنگی از کنگره دریافت کند.
برخی سناتورها نیز طرحی ارائه کردهاند تا در صورت انجام حمله در داخل ونزوئلا، رأیگیری فوری در کنگره الزامی شود، تحلیلگران سیاسی هشدار دادهاند که هرگونه اقدام نظامی گستردهتر در ونزوئلا میتواند اختلافات داخلی در حزب جمهوریخواه را تشدید کرده و موجب واکنش شدید کنگره شود.