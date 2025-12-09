

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله از تمرینات ملی پوشان تیم پارادوچرخه سواری مردان برای آمادگی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا جاده ۲۰۲۶، از ۱۹ تا ۳۰ آذر ماه به میزبانی شوش برگزار می‌شود.

مهدی محمدی، احمد حمزه لو، آرش کلاهچی و حسام ساقی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر بهروز فرزاد مربی تیم ملی انجام می‌دهند و سعید عین الوند نیز به عنوان کمک مربی و سرپرست تیم ملی پوشان را همراهی می‌کند.