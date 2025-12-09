به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نیکویی، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با اشاره به موقعیت اقلیمی خاص استان و همجواری آن با یکی از بزرگ‌ترین بیابان‌های جهان گفت: ما در مجاورت بیابان بزرگ قره‌قوم ترکمنستان قرار داریم؛ بیابانی که تقریباً ۲۵ برابر کل مساحت استان گلستان محسوب می‌شود.

او افزود: شرایط اقلیمی و ترکیب خاک در آن منطقه به‌گونه‌ای است که حتی وزش باد‌های بسیار ملایم با سرعت ۵ تا ۸ متر بر ثانیه نیز باعث خیزش شدید ذرات ریزگرد می‌شود. گاهی این ریزگرد‌ها تا ارتفاع ۱۰۰ متر در هوا معلق می‌مانند و با جریان باد به سمت ایران حرکت می‌کنند.

نیکویی با بیان اینکه آثار این ریزگرد‌ها در نقاط مختلف گلستان قابل مشاهده است، گفت: ریزگرد‌های ناشی از بیابان‌های ترکمنستان تا محدوده جنگل‌های مینودشت رسیده است. حتی از سمت غرب استان تا حوالی ساری نیز این پدیده قابل مشاهده بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان اقدامات انجام‌شده را کافی ندانست و اظهار کرد: در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد از برنامه‌های مورد نیاز برای مقابله با این ریزگرد‌ها و کنترل پیامد‌های آن در حال اجراست. این اقدامات لازم است، اما به هیچ عنوان کافی نیست و باید برنامه‌های گسترده‌تری در سطح ملی و فراملی دنبال شود. او در پایان تأکید کرد: برای حفاظت از منابع طبیعی و سلامت مردم استان، اجرای طرح‌های تثبیت خاک، همکاری‌های بین‌المللی و تقویت برنامه‌های مقابله با بیابان‌زایی ضروری است.