به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با بهره‌برداری از مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی جدید شهر اشنویه، پایداری تأمین آب شرب این شهرستان به شکل قابل‌توجهی ارتقا خواهد یافت. این مخزن که مراحل اجرایی آن طی هفته اخیر با تأکید مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی سرعت گرفت، اکنون پس از تکمیل عملیات و آبگیری، وارد مدار بهره برداری شد.

در جریان سفر مدیرعامل به شهرستان اشنویه و بازدید از این پروژه، پیشرفت فیزیکی طرح ۹۸ درصد اعلام شد، وی با هدف رفع سریع‌تر مشکلات افت فشار، بر تسریع تکمیل کار‌ها و بهره‌برداری سریع آن تأکید کرده بود.

هدف اجرای این پروژه افزایش حجم ذخیره‌سازی متناسب با رشد جمعیت و تأمین پایدار آب شرب در شرایط نوسانات شبکه خواهد بود.

این پروژه شامل احداث مخزن بتنی، اجرای حوضچه شیرآلات ورودی و خروجی، اتاقک کلرزنی و نصب دوربین‌های نظارتی است. مخزن جدید توان پاسخگویی به نیاز بیش از ۱۷ هزار نفر از جمعیت شهر اشنویه را داراست.

با بهره‌برداری از این مخزن، ظرفیت ذخیره‌سازی آب در اشنویه افزایش یافته و بخش عمده‌ای از چالش‌های افت فشار و کمبود آب در ساعات پیک مصرف برطرف خواهد شد.