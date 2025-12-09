به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان .حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست با قضات و کارمندان اداری دادگستری شهرستان انار گفت: در این مدت، تعداد ۵ هزار و ۵۷۲ پرونده وارد دادگستری شده و ۵ هزار و ۳۰۴ پرونده تعیین تکلیف و مختومه شده است.

وی افزود: نرخ رسیدگی در حوزه قضایی شهرستان انار ۹۵ درصد است و موجودی کنونی دادگستری این شهرستان ۲ هزار و ۱۳۱ پرونده است که در جریان رسیدگی قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این شهرستان ۸۷ روز است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷۳ پرونده مسن وجود دارد که شامل ۱۱۵ پرونده یک تا دو سال، ۳۸ پرونده دو تا سه سال، ۱۳ پرونده سه تا چهار سال، ۷ پرونده چهار تا پنج سال و یک پرونده پنج سال و بیشتر است که نیاز به تلاش بیشتر است تا پرونده های معوق و مسن تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به کاهش آمار جرایم در شهرستان انار گفت: در چهار اتهام اصلی، کاهش داشته‌ایم؛ سرقت ۵۸ درصد، ضرب و جرح عمدی ۳۴ درصد و کلاهبرداری یارانه‌ای ۲۶ درصد نسبت به ۸ ماهه سال گذشته کاهش یافته است که نتیجه تلاش‌های قضات و کارکنان این حوزه است.

حجت‌الاسلام حمیدی همچنین افزود: فعالیت اورژانس قضایی و استفاده از ظرفیت مصلحین، حکمین قرآنی و شوراهای حل اختلاف در این شهرستان رضایت‌بخش بوده است، همچنین تأمین قاضی برای دادگاه‌های عمومی و انقلاب و جذب ۵ نیروی اداری جدید برای حوزه قضایی شهرستان انار در دستور کار قرار دارد.

حجت الاسلام در بدو ورود به شهرستان انار قبور مطهر شهدا این شهرستان را گلباران وهمچنین با خانواده شهیدان (۲شهید)دیدار نمود