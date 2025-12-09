به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم کلنگ‌زنی پروژه تأمین آب شرب مجتمع دو روستای گل‌سعید و سازآغل با مشارکت شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی و اداره‌کل امور عشایر استان، و با حضور فرماندار چالدران، مدیرکل امور عشایر استان، مسئولان محلی و جمعی از اهالی منطقه برگزار شد.

در این مراسم، مدیر امور آب و فاضلاب چالدران با تأکید بر ضرورت تأمین آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برای این روستا‌ها اظهار داشت که این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان اجرا می‌شود. وی افزود: پروژه شامل احداث سه باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۴۰ مترمکعبی، تجهیز چاه و اجرای خط انتقال به طول ۵ کیلومتر خواهد بود.

مهندس صادقی با اشاره به اهمیت این طرح برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مناطق عشایری و روستایی گفت:با بهره‌برداری از این پروژه، طی یک سال آینده بیش از ۸۰ خانوار با جمعیتی حدود ۳۵۰ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.