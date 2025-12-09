به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، در پی سقوط یک فروند هواپیمای ترابری نظامی انتونوف-۲۲ متعلق به وزارت دفاع روسیه، که حوالی ظهر امروز در منطقه «مخزن آب اود» استان «ایوانوف» رخ داد، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، جان باختن هر ۷ سرنشین این هواپیما را تایید کرد.

در پی وقوع این حادثه، کمیته تحقیق روسیه پرونده‌ای کیفری گشوده و در حال بررسی علت از هم پاشیدن هواپیما پیش از سقوط است.

کمیته تحقیق اعلام کرد در ارتباط با سقوط هواپیمای ترابری نظامی انتونوف-۲۲ اعلام کرد: فرض بر این است که این هواپیمای کهنه‌کارِ هوانوردی شوروی و سپس روسیه به دلیل نقص فنی سقوط کرده است.

این حادثه حوالی ساعت ۱۲ رخ داد و به گفته شاهدان، انتونوف-۲۲ ناگهان در هوا متلاشی شد و قطعات بدنه آن در مخزن آب اووُدسکویه، در نزدیکی روستای ایوانکووُو، سقوط کرد.

منابع روزنامه «کامرسانت» گفته‌اند که پرواز پس از انجام تعمیرات دوره‌ای انجام می‌شد، این هواپیما بیش از ۵۰ سال در خدمت بود و به احتمال زیاد بر اثر نقص فنی دچار سانحه شده است.

هفت نفر سرنشین این هواپیما، از جمله پنج خدمه و دو مسافر در هواپیما بودند که همگی جان باختند.

غواصان باید اجساد و همچنین جعبه‌های سیاه انتونوف را پیدا کنند.

در حال حاضر، نیروی هوافضای وزارت دفاع کمیسیونی برای بررسی شرایط حادثه تشکیل داده است و نهاد‌های بازرسی نظامی نیز براساس ماده ۳۵۱ قانون کیفری (نقض مقررات پرواز یا آمادگی برای آن) پرونده‌ای گشوده‌اند.

بازرسان در حال بررسی محل سقوط، ضبط اسناد مربوط به بهره‌برداری و تعمیر هواپیما و همچنین نمونه‌های سوخت هستند که برای کارشناسی ارسال خواهد شد.

در همین حال، منابعی در وزارت دفاع به «کامرسانت» گفته‌اند که این هواپیما آخرین انتونوف-۲۲ در حال بهره‌برداری در روسیه بود. در سال ۲۰۲۴، انتونوف-۲۲ از خدمت خارج شده بود.