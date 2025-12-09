به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسین صابری دبیر کمیته پدافند غیر عامل، امور ایمنی و مدیریت بحران بانک ملی ایران در همایش «نقش هوش مصنوعی در مهندسی افکار عمومی و جنگ شناختی دشمن» در بانک ملی استان لرستان با اشاره به اینکه، جنگ شناختی نوعی عملیات است که با هدف اثرگذاری بر آگاهی و رفتار دشمن طراحی شده، افزود: تبیین واقعیت‌ها و جهاد در این زمینه یکی از مهمترین راهکار‌ها برای مقابله با جنگ شناختی دشمن است.



معاون سیاسی اجتماعی امنیتی استانداری لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در جنگ ترکیبی در حوزه‌های اقدام‌های جهادی دشمن هدف است، افزود: مهندسی جنگ شناختی امروز جنگ اذهان، داده‌ها و روایت‌ها است و دشمن تلاش می‌کند با مهندسی سناریو ذهنی افکار عمومی مردم را در اختیار بگیرد.



سعید پورعلی با اشاره به اینکه دشمن در جنگ دوازده روزه علاوه بر حمله نظامی بدنبال تسخیر افکار عمومی با بدبین کردن و نا امید کردن مردم نسبت به دولت بود، افزود:شجاعت در اقدام، اقتدار رهبری و حضور به موقع مردم در صحنه‌های مختلف و عنصر امید توانست سناریو دشمن را نقش برآب کند.



معاون سیاسی اجتماعی امنیتی استانداری نظام بانکی را سربازان اعتماد سازی و ایجاد فضای احترام عنوان کرد و افزود: نظام بانکی باید با عدالت، خدمت مطلوب و بکارگیری آخرین تکنولوژی، شفافیت و احترام امید را در دل مردم فروزان‌تر کنند.



