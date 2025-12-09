تیم فوتبال شمس آذر در هفته سیزدهم لیگ برتر مقابل گل‌گهر به تساوی ۱-۱ رسید.

تک امتیاز شیرین / شمس آذر ده نفره بازی باخته را به تساوی کشاند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ؛ در این دیدار که در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد، سهیل فداکار برای شمس آذر و رضا اسدی برای گل‌گهر گلزنی کردند.

شمس آذر با اخراج زودهنگام داریوش شجاعیان بیش از ۶۰ دقیقه ده‌نفره بازی کرد.

گل‌گهر در نیمه دوم توسط رضا اسدی پیش افتاد، اما شاگردان وحید رضایی با ضربه تماشایی سهیل فداکار از روی کرنر به گل تساوی رسیدند.

این نتیجه شمس آذر را با ۱۱ امتیاز در رده پانزدهم نگه داشت.

نماینده قزوین شنبه آینده بیست و ششم آذر در اصفهان میهمان ذوب‌آهن خواهد بود.