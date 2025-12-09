غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاههای استان بوشهر در روز چهارشنبه
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: با توجه به اعلام نظر، بررسی تخصصی و درخواست دانشگاه علوم پزشکی استان و برگزاری جلسه کارگروه سلامت، به منظور کنترل بیماری و قطع زنجیره انتقال، به استناد شیوه نامه مرتبط، کلاسهای درس تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاههای استان بوشهر در روز چهارشنبه ۱۹ آذر بصورت غیرحضوری برگزار خواهند شد. کوروش دهقان یادآور شد: رعایت اصول بهداشتی، پیشگیری و استمرار روند درمان مبتلایان مورد تأکید است.