به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در مراسمی ابوالفضل لک به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خنداب معرفی شد و از زحمات دالوند دادستان قبلی قدردانی شد.

در کارگروه اجتماعی سلامت زنان و خانواده آشتیان، روند تأسیس بنیاد نیکوکاران، پیگیری مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و راهکار‌های افزایش نقش‌آفرینی مردم در توسعه طرح محله محور بررسی شد.

در مراسمی از دانش آموزان توانیاب، خانواده‌ها و مربیان در شهرستان آشتیان تجلیل شد. در این مراسم توانمندی‌ها و استعداد‌های دانش‌آموزان توانیاب به نمایش گذاشته شد.

دومین کاروان دانش‌آموزی راهیان نور شهرستان تفرش با هدف آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.