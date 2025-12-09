پخش زنده
امروز: -
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در مراسمی ابوالفضل لک به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خنداب معرفی شد و از زحمات دالوند دادستان قبلی قدردانی شد.
در کارگروه اجتماعی سلامت زنان و خانواده آشتیان، روند تأسیس بنیاد نیکوکاران، پیگیری مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و راهکارهای افزایش نقشآفرینی مردم در توسعه طرح محله محور بررسی شد.
در مراسمی از دانش آموزان توانیاب، خانوادهها و مربیان در شهرستان آشتیان تجلیل شد. در این مراسم توانمندیها و استعدادهای دانشآموزان توانیاب به نمایش گذاشته شد.
دومین کاروان دانشآموزی راهیان نور شهرستان تفرش با هدف آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.