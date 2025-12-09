به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بم، با گرامیداشت یاد و خاطره ۵ سردار و شهید دانشجو این شهرستان، گفت: هدف از برگزاری یادواره‌های شهدا، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان به‌خصوص به دانشجویان است که امروز موتور محرکه جامعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و وظیفه دانشجویان هم این است که راه و مسیر شهدا را ادامه بدهند.

مصطفی دهقانیان،با تأکید بر لزوم الگوگیری از شهدا در جهاد تبیین، تصریح کرد: دانشجویان در بحث جهاد تبیین باید از شهدا الگو بگیرند، مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن را از شهدا یاد بگیرند، همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه بیش از ۸۶ دانشجو جان عزیز خود را تقدیم انقلاب کردند.