پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: تکمیل و ارتقای زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی، زمینهساز ارائه خدمات سریعتر و باکیفیتتر قضایی و کاهش نیاز مردم به مراجعات حضوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ناصر عتباتی در بازدید از بخشهای مختلف شرکت مخابرات استان، با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد اوراق قضایی در آذربایجانغربی بهصورت الکترونیکی ابلاغ میشود، گفت: استحکام و توسعه شبکههای ارتباطی نقش بسزایی در پیشبرد عدالت الکترونیک و رضایتمندی مردم دارد.
وی با اشاره به گسترش بسترهای فیبر نوری در استان افزود: بهبود سرعت و پایداری شبکه ارتباطی از عوامل تأثیرگذار بر ارائه خدمات غیرحضوری است و اجرای کامل طرح فیبر نوری در مرکز استان تا اردیبهشت سال آینده و در تمامی شهرستانها طی دو سال آینده دنبال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی همچنین با تأکید بر ارزش صیانت از زیرساختهای عمومی گفت: دادگستری استان از تمام ظرفیتهای حقوقی و قضایی برای حفاظت از اموال شرکتهای خدماترسان که جزو بیتالمال محسوب میشوند، پشتیبانی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعههای فنی و خدماتی، یکی از گامهای مؤثر در ارتقای جایگاه استان در عرصههای اداری و فناوری است.
در این بازدید، بهمن اسمعیلزاده مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجانغربی نیز ضمن ارائه گزارشی از روند توسعه شبکه فیبر نوری اظهار کرد: جایگزینی کابلهای مسی با فیبر نوری علاوه بر افزایش سرعت اینترنت، از سرقت کابلها جلوگیری میکند و موجب کاهش هزینههای نگهداری شبکه خواهد شد.
او افزود: تسهیل همکاری میان دستگاه قضایی و مخابرات میتواند مسیر توسعه ارتباطات و خدمات الکترونیک در استان را هموارتر کند.