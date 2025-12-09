یاد و خاطره ۲۴ بانوی شهیدشهرستان میاندوآب با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از بانوان فرهیخته و قشر‌های مختلف زنان گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یادواره شهدای زن شهرستان میاندوآب با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از بانوان فرهیخته و قشر‌های مختلف زنان برگزار شد.

در این مراسم، یاد و خاطره ۲۴ بانوی شهید میاندوآب که هر یک همچون ستاره‌ای درخشان در آسمان دفاع مقدس می‌درخشند، گرامی داشته شد.

در این آیین، فرماندار شهرستان میاندوآب با بیان اینکه زن ایرانی در تمامی ادوار تاریخ نماد استقامت و شجاعت بوده است، گفت: بانوان شهیده این شهرستان نه‌تنها مادران و خواهران شهید بودند، بلکه خود در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب قدم گذاشتند و با نثار جان شیرینشان، معنای واقعی ایثار را به نمایش گذاشتند.

امیر تیموری افزود: آمار ۲۴ زن شهیده در شهرستان میاندوآب نشان می‌دهد که این سرزمین، مهد ایمان، غیرت و تربیت نسل‌هایی از زنانی است که در سخت‌ترین شرایط، وظیفه‌شان را در قبال کشور و انقلاب به شایستگی انجام داده‌اند.

او تأکید کرد: نقش زنان در پیشبرد انقلاب اسلامی تنها به حضور در پشتیبانی و امداد خلاصه نمی‌شود؛ آنان در خط مقدم معنویت، صبوری و مقاومت، الگوی ماندگاری برای جامعه امروز و فردا هستند.

تیموری تصریح کرد: شهدا، چه زنان و چه مردان، سرمایه‌های ماندگار این ملت‌اند و تکریم مقام والای آنان وظیفه‌ای ملی و اجتماعی است. هر مراسمی که در جهت شناساندن این گوهر‌های ناب برگزار می‌شود، گامی در مسیر تقویت هویت ارزشی و انقلابی جامعه است.

فرماندار گفت: مسئولان باید با ادامه راه شهدا، با خدمت صادقانه، عدالت‌محور و مردمی، نشان دهند که خون شهدا در رگ‌های این سرزمین جاری است. یادواره زنان شهیده، یادآور این حقیقت است که امنیت، اقتدار و ثبات امروز، نتیجه ایثار مادرانی است که فرزندانشان را و حتی خودشان را در طبق اخلاص گذاشتند.

در پایان این مراسم از خانواده‌های شهدا تجلیل شد