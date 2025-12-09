\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0628\u0627 \u0627\u062c\u0631\u0627\u0649 \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627\u0649 \u0622\u0628\u06cc\u0627\u0631\u0649 \u0646\u0648\u06cc\u0646\u060c \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0648\u0628\u0647\u0631\u0647 \u0648\u0631\u0649 \u062a\u0627 \u06f4\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0648\u0645\u0635\u0631\u0641 \u0622\u0628 \u062a\u0627 \u06f5\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n