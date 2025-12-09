پخش زنده
دیدار تیمهای ذوبآهن اصفهان و تراکتور تبریز در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه مساوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یکی از حساسترین بازیهای هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران امروز سه شنبه ۱۸ آذرماه، شاگردان قاسم حدادیفر در اصفهان میزبان تراکتور تبریز بودند.
این بازی حساس از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه فولاد شهر آغاز و با تساوی دو تیم در نیمه نخست همراه شد. در این نیمه هر دو تیم شانس رسیدن به گل را داشتند که با عملکرد خوب پارسا جعفری و علیرضا بیرانوند توپی از خط دروازهها عبور نکرد.
در نیمه دوم هم به رغم تلاش دو تیم، نتیجه تساوی حفظ شد تا در نهایت و پس از ۹۰ دقیقه دوندگی شاگردان قاسم حدادیفر و دراگان اسکوچیچ دو تیم با رضایت به یک امتیاز هفته سیزدهم به کار خود پایان دهند.
با این نتیجه ذوب آهن یک امتیاز حساس را در اصفهان گرفت و به سیزدهمین امتیاز خود رسید، مدافع عنوان قهرمانی هم پس از این بازی ۱۸ امتیازی شد.
ترکیب ذوبآهن:
پارسا جعفری، نادر محمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، ابوالفضل حسینی فرد، پدرام قاضیپور (شایان مصلح، ۸۴)، شاهین طاهرخانی، جلال الدین علیمحمدی، پویا مختاری (احسان پهلوان، ۷۰)، امید لطیفی (محمود قائد رحمتی، ۲+۹۰) و محمدجواد محمدی (محمد هادی باغبان مطلق، ۷۰)
سرمربی: قاسم حدادیفر
ترکیب تراکتور:
علیرضا بیرانوند، مهدی شیری (اودیل خامروبکوف، ۴۶)، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، مهدی ترابی (مسعود زائر کاظمینی، ۷۹)، محمد نادری، دوماگوی دروژدک (تومیسلاو اشترکالی، ۷۹)، رجی لوشکیا (مهدی هاشمنژاد، ۴۶) و امیرحسین حسینزاده
سرمربی: دراگان اسکوچیچ