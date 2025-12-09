سرمربی گل‌گهر سیرجان پس از تساوی تیمش مقابل شمس‌آذر قزوین، از عملکرد شاگردانش دفاع کرد و در عین حال انتقاداتی جدی نسبت به نحوه مدیریت وقت‌های تلف‌شده توسط داوران مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ؛ مهدی تارتار گفت: ما در طول ۹۰ دقیقه بازی خوبی انجام دادیم و از نتیجه راضی نیستیم. زمانی که تیم حریف اخراجی نداشت، شرایط بهتری داشتیم و می‌توانستیم از فضا‌ها بهتر استفاده کنیم.

وی با اشاره به فرصت‌های از دست رفته تیمش افزود: چند موقعیت خوب نصیب ما شد که پوریا شهرآبادی، بازیکن جوان تیم، نتوانست آنها را تبدیل به گل کند، هرچند بازی بسیار خوبی انجام داد.

تارتار درباره تغییر شرایط پس از اخراج بازیکن شمس‌آذر گفت: وقتی حریف اخراجی داد، فضا‌ها را بست و در زمین خودش جمع شد و در چنین شرایطی کار سخت می‌شود و باید از تک‌موقعیت‌ها استفاده کرد.

وی گفت: ما توانستیم روی یکی از این موقعیت‌ها به گل برسیم، اما تمرکز لازم روی ضربات ایستگاهی نداشتیم و بار‌ها گفته بودیم که شمس‌آذر روی ضربات ایستگاهی و اوت دستی تاکتیک‌های خوبی دارد، اما متأسفانه غافلگیر شدیم.

سرمربی گل‌گهر ادامه داد: بعد از گل تساوی، چند موقعیت نصفه و نیمه برای زدن گل برتری داشتیم که متأسفانه استفاده نکردیم و بازی در نهایت با تساوی به پایان رسید، هر چند بازیکنان تمام تلاش خود را کردند و همه‌چیز به جز نتیجه به سود گل‌گهر بود.

او همچنین به موضوع وقت‌های تلف‌شده اشاره کرد و گفت: در جام جهانی دیدیم که بعضی بازی‌ها بیش از ده دقیقه وقت اضافه داشت و داوران لحاظ می‌کردند.

وی افزود: نمی‌دانم چرا در کشور ما این‌طور نیست و داوران ملاحظه می‌کنند و مشکل اصلی داوری ما این است که وقت‌های تلف‌شده درست لحاظ نمی‌شود و این حالت بدآموزی دارد. هر تیمی که جلو می‌افتد یا یک بازیکن کمتر دارد، یاد می‌گیرد وقت تلف کند.