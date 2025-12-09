به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با حضور در روستای دده ساقی مشکلات اهالی این روستا را بررسی کردند.

عتباتی و مجیدی در این حضور که شایان مهر مدیر کل ثبت اسناد و املاک، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان و تعدادی از مدیران دستگاه‌های متولی حضور داشتند در مسجد امام رضای این روستا پای صحبت‌های اهالی روستا نشستند و مشکل اهالی این روستای سیصد خانواری که مربوط به مالکیت چراگاه این روستا که برای ساخت مسکن جوانان واجد شرایط اختصاص داده شده بود، مشکل مخابراتی روستا، مشکل اختلاف در مالکیت زمین‌های اوقافی روستا را بررسی و با توضیح نماینده اهالی در جریان مشکل قرار گرفتند.

عتباتی پس از استماع اظهارات و اطلاع از مشکلات اهالی، دستور داد سوابق مالکیت زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی و ملی روستا از سوی ثبت اسناد و املاک بررسی و گزارش آن در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با دعوت از نمایندگان اهالی و مدیران متولی ارائه و با بررسی موضوع و تصمیمات لازم برای رفع مشکل اتخاذ گردد.