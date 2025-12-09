به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: بر اساس اعلام اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان از ابتدای امسال تا کنون ۲۱۴ مورد حادثه ناشی از استفاده غیر ایمن از لوازم گرمایشی در استان گزارش شده که از این تعداد ۷ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن جان باختند و ۱۸۳ نفرنیز بر اثر مسمومیت راهی مراکز درمانی شدند.

منصور شیشه فروش در این روز‌های سرد سال مردم را بر رعایت اصول ایمنی در بکارگیری و استفاده از هرگونه وسایل گرمایشی و گاز سوز توصیه کرد و از دستگاه‌های اجرایی و خدماتی خواست با اعمال نظارت‌های میدانی در جهت اطلاع رسانی در این خصوص اقدام کنند.

وی همچنین تاکید کرد: مردم قبل از روشن کردن وسایل گاز سوز از باز بودن مسیر دود کش اطمینان حاصل کنند، از دستکاری در وسایل گاز سوز خود داری کرده و از صنف تخصصی برای نصب و تعمیر وسایل گرمایشی استفاده کنند.

شیشه فروش همچنین توصیه کرد: دودکش وسایل گرمایشی در طول مسیر نباید هیچ گرفتگی انسداد و شکستگی داشته باشد، مردم از خارج کردن وعبور دادن دودکش از پنجره و یا از مجاورت وسایل قابل اشتعال خودداری کرده و از قراردادن دودکش درون سطل آب و از نصب دودکش‌های بدون استانداردبپرهیزند.

وی ادامه داد: هر انشعاب گاز فقط مخصوص یک وسیله گاز سوز است، شیلنگ‌های گاز باید با بست مناسب فلزی به شیر گاز و وسایل گاز سوز متصل شود، شعله وسیله گاز سوز باید آبی رنگ باشد.

شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با در خواست از تمامی مشترکان گاز در رعایت دمای آسایش در فصل سرد و رعایت دمای ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی گراد و صرفه جویی در مصرف انرژی اعلام کرد، کاهش هریک درجه دمای منزل منجر به کاهش ۶ درصد گاز مصرفی خواهد شد.