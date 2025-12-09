پخش زنده
امروز: -
رویداد تلویزیونی «ایرانجان» این هفته به معرفی ظرفیتها، فرهنگ، آداب و رسوم و جاذبههای طبیعی استان گلستان میپردازد؛ استانی که بهواسطه تنوع فرهنگی و همزیستی اقوام مختلف، یکی از نمونههای موفق وحدت قومی در کشور به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،«ایرانجان» عنوان برنامهای است که با هدف معرفی ظرفیتها، آداب و رسوم، فرهنگ و زیباییهای استانهای مختلف کشور تولید و پخش میشود.
این برنامه در تازهترین رویداد خود از ۱۵ تا ۲۱ آذرماه به استان گلستان پرداخته و مخاطبان رسانه ملی را با جلوههای متنوع این خطه شمالی کشور آشنا میکند.
گلستان به دلیل تنوع طبیعی گسترده شامل جنگل، دشت، کوهستان و ساحل و همچنین گستره فرهنگی غنی و حضور اقوام مختلف، چون ترکمن، فارس، سیستانی، بلوچ و قزاق، یکی از استانهای شاخص در همزیستی مسالمتآمیز اقوام کشور است.