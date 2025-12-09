به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم در مراسم افتتاح مدرسه ابتدایی دو کلاسه بنیاد دستان ‌مهربان سلفچگان گفت: مدرسه دوکلاسه روستای عنایت بیک با زیربنای ۱۱۶ مترمربع در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع احداث شده و فضای آموزشی آن شامل ۲ کلاس درس و ۲ باب اتاق اداری و جانبی است که بر اساس استانداردهای فنی و آموزشی طراحی و اجرا شده‌ است.

احمدرضا اجتهادی افزود: برای تامین نیازهای پرورشی دانش‌آموزان، نمازخانه‌ای به مساحت ۱۵ مترمربع در مجموعه پیش‌بینی شده است.

هزینه ۳ و نیم‌‌ میلیاردی ساخت بنای این مدرسه به همت خیران بنیاد دستان مهربان تامین شده است.

پیش از این دانش آموزان روستای عنایت بیک در فضای کانکس مشغول به تحصیل بودند.