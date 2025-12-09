پخش زنده
سرپرست دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات گفت: دستیابی به تولید ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع آبزیان در پایان برنامه هفتم پیشرفت، بهعنوان یکی از اهداف کلیدی توسعه شیلات کشور تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات گفت: تولید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، آبزی در سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی تا سال ۱۴۱۱ پیشبینی شده و در برنامه هفتم پیشرفت نیز تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن مد نظر است.
ناصر کرمیراد با اشاره به اینکه سرانه عرضه آبزیان ۱۴.۸ کیلوگرم در سال گذشته بود، افزود: با توجه به تنوع اقلیمی کشور در سال گذشته، ۲۹۵ هزارتن ماهی گرم آبی، ۲۶۵ هزار تن ماهی سرد آبی و ۲۸۴ هزار تن آبزی از منابع، برداشت شده است.
وی افزود: در سال گذشته، ۷۰۹ هزار تن انواع آبزیان و ۴۲۵ میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی در کشور تولید شد.
سرپرست دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات با اشاره به محدودیتهایی که در منابع آب شیرین و گرمایش زمین وجود دارد، تصریح کرد: توسعه افقی نخواهیم داشت و تنها حفظ شرایط موجود مد نظر است.
وی گفت: در راستای توسعه اقتصاد دریامحور اقداماتی همچون تولید ۲.۶ میلیون تن آبزی که سهم پرورش ماهی در قفس و میگو در دریاها بیشتر است برنامهریزی شده و در این راستا دستیابی به بیوتکنیک تکثیر ماهیان دریایی اقدام بزرگی است که به انجام رسیده است.
سرپرست دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات، گفت: استفاده از ادوات مکانیزه، نانوحباب و انرژیهای خورشیدی در راستای افزایش تاب آوری مدنظر بوده و تلاش میکنیم از تجربه سایر کشورها برای توسعه دریامحور، افزایش سرمایه گذاری، توسعه زیرساختها و سایر موارد استفاده کنیم.