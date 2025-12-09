توسعه گلخانهها، راهکاری نوین برای افزایش بهرهوری کشاورزی و صادرات
استانهای گلستان و قزوین با میزبانی از بزرگترین گلخانه آبکشت و گلخانه هزار هکتاری نودهک تاکستان در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید و ارزآوری محصولات کشاورزی هستند.
؛ ایرانجان حالا به گلستان رسیده و بزرگترین گلخانه هیدروپونیک شمال کشور در سطحی به وسعت ۱۴ هکتار زیر کشت محصول قرار گرفته است.
این مجموعه سالانه حدود ۲ میلیون یورو ارزآوری برای کشور به همراه دارد و با تولید ۳۵۰۰ تن فلفل دلمهای، نگاه صادراتمحور خود را تقویت کرده است.
در شهرستان مرزی گمیشان، ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم در این گلخانه مشغول فعالیت هستند که بخش قابل توجهی از آنان را بانوان تشکیل میدهند.
در استان قزوین هم شهرک گلخانهای نودک با مساحت حدود ۷۱.۵ هکتار و ۵۳ قطعه واحد گلخانهای به مساحت ۱۱ هزار متر مربع برای هر واحد، به متقاضیان واگذار شده است.
صدها نفر در این مجموعهها مشغول برداشت محصولات خارج از فصل هستند و تولیدات آن به بازارهای جهانی از جمله روسیه، قزاقستان، عراق، دبی و کشورهای عضو اوراسیا صادر میشود.
این ظرفیتها نشان میدهد که گلخانههای ایران، چه در گلستان و چه در قزوین، با ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری قابل توجه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صادرات غیرنفتی کشور ایفا میکنند.