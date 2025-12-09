به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ۶۰ درصد نیاز صنعت به ماشین‌آلات توسط واحدهای تولیدی داخل استان ساخته و تامین می‌ شود.

ناصر بهزاد امروز در جریان بازدید از ۲ واحد صنعتی فعال در حوزه ماشین‌ سازی با اشاره به ظرفیت بالای واحدهای تولیدی استان در صنعت ماشین‌ سازی افزود: این استان در این صنعت مادر به یک قطب تبدیل شده است. بسیاری از ماشین‌ آلات خارجی توسط این مجموعه‌ ها کاملا داخلی‌ سازی شده‌ اند و آنها توانمندی کامل در طراحی، مهندسی، تعمیر اساسی و ارائه خدمات مهندسی دارند.

بهزاد با اشاره به فعال‌ سازی انجمن همگن صنایع ماشین‌ سازی استان، اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد صادرات بخش صنعت استان، محصول صنعتی است با این حال رویکرد جدید بر صادرات ماشین‌ آلات و دانش فنی متمرکز شده به طوری که در تعامل با کشورهای مختلف به جای صادرات محصول تلاش می‌ کنیم خط تولید و دانش فنی ماشین‌ سازی را به این کشورها منتقل کنیم.

وی با اشاره به بازدید امروز خود از ۲ واحد صنعتی مادر در حوزه ماشین سازی گفت: ۵۰ واحد صنعتی در استان در زمینه تولید ماشین آلات فعالیت دارند که این ۲ واحد در زمره واحدهایی هستند که موفق به داخلی‌ سازی بسیاری از ماشین آلات و خطوط تولید شده‌ اند در این بازدیدها موضوعاتی نظیر تسریع در صدور پروانه بهره‌ برداری، مسائل مربوط به زمین و تقویت بخش تحقیق و توسعه در دستور کار قرار گرفت و پیشنهاداتی برای رفع موانع و گسترش فعالیت‌ های دانش‌ بنیان ارائه شد.

معاون اداره کل صمت خراسان رضوی به آمار صدور مجوزهای دانش‌ بنیان اشاره کرد و گفت: در هشت ماهه امسال ۹۰ مجوز دانش‌بنیان از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری برای خراسان رضوی صادر شده است که از این تعداد، ۳۰ مورد مربوط به پروانه‌های صنعتی است.

بهزاد شمار پروانه‌ های بهره برداری صادره در حوزه صنعت استان در هشت ماهه امسال را ۳۰۰ پروانه ذکر کرد و افزود: حدود ۶ هزار واحد صنعتی در خراسان رضوی فعالیت دارند.