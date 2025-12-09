با توجه به اهمیت آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه، نخستین دوره آموزشی مدیریت بحران ویژه دهیاران شهرستان مهاباد برگزار شد تا این افراد به عنوان رهبران محلی، بتوانند نقش موثری در مدیریت بحران ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این دوره آموزشی که با همکاری جمعیت هلال احمر و بخشداری مرکزی مهاباد برگزار شد، دهیاران با مهمترین اصول و فنون مدیریت بحران آشنا شدند.

هدف از برگزاری این دوره، ارتقای سطح آگاهی و آمادگی دهیاران و در نهایت، افزایش تاب‌آوری جوامع محلی در برابر حوادث و بحران‌های احتمالی است. در این دوره، بر اهمیت مشارکت مردمی در مدیریت بحران تاکید شد.

شیرکو معروف‌زاده، رئیس جمعیت هلال احمر مهابادگفت: با آموزش دهیاران، می‌توانیم زنجیره‌ای از آمادگی را در سطح روستا‌ها ایجاد کنیم و در زمان بحران، از ظرفیت جوامع محلی به بهترین شکل استفاده کنیم.

سلیمان پاکزاد، بخشدار مرکزی مهاباد گفت: ما به دنبال این هستیم که با آموزش دهیاران و ایجاد خانه‌های هلال در روستاها، یک شبکه منسجم از مدیریت بحران در سطح شهرستان ایجاد کنیم.

یکی از دستاورد‌های مهم این دوره آموزشی، تصمیم برای تشکیل خانه‌های هلال در روستا‌های شهرستان مهاباد بود. این خانه‌ها به عنوان پایگاه‌های آموزش و امدادرسانی در سطح روستا‌ها عمل خواهند کرد.