فرمانده سپاه امام رضا (ع) فعالیت‌ عوامل تولید کتاب و مروجان آثار «نشر ستاره‌ ها» را فاخر و اثرگذار توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) در جمع عوامل تولید کتاب و مروجان آثار نشر ستاره‌ ها گفت: شما باعث آبروی سپاه و بسیج شدید و خروجی کارتان، نمونه‌ ای از اراده و روحیه جهادی است.

سردار سید هاشم غیاثی با اشاره به نقش این گروه در تولید آثار حوزه مقاومت و شهدا افزود: هنگامی که در نمایشگاه‌ ها حضور ندارید جای خالی شما احساس می‌ شود. سپاه امام رضا (ع) با وجود شما توانسته اقدامات ارزشمندی در این عرصه انجام دهد.

وی بر تنوع‌ بخشی به موضوعات کتاب‌ ها تأکید کرد و گفت: توازن در موضوعات و توجه به ذائقه نوجوانان و جوانان، جذب مخاطبان جدید را افزایش خواهد داد

فرمانده سپاه امام رضا (ع) با ابراز نگرانی از برخی آثار موجود در بازار کتاب که جوانان و نوجوانان جامعه را هدف قرار داده است، افزود: باید علاوه بر آثار مقاومت، در قالب رمان و حوزه‌ های دیگر نیز کتاب تولید کنید و نویسندگان متعهد جوان تربیت کنید این مقطع زمانی، فرصتی بی‌ بدیل برای افزایش اثرگذاری فرهنگی است و مجموعه سپاه هم برای حمایت از آثار ارزشمند و اثر گذار از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

سردار غیاثی با بیان اینکه محدودیت ها نباید مانع اهداف و اجرای برنامه های اثرگذار شود به تجربه کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌ های مادی، محصول فاخری در کنگره تولید شد و این البته با استعانت از خدای متعال و عنایات خود شهدا حاصل شد.

وی نقش بسیج در توسعه فرهنگ کتابخوانی را بی‌ بدیل توصیف کرد و افزود: بسیج در هر نقطه‌ ای که حضور دارد می‌ تواند دسترسی آسان و ارزان را برای مخاطبان و علاقه‌ مندان به کتاب فراهم کند و شما در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی از بستر بسیج بهره ببرید.