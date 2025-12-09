پخش زنده
استان زنجان در هشت ماهه امسال، ۱۸ همت از درآمدهای مصوب خود را وصول کرد که نشاندهنده رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: درآمد عمومی استان زنجان برای امسال ۲۳ همت تعیین شده که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش، بیانگر سیاستهای دولت در راستای تقویت منابع مالی استان و افزایش سهم درآمدهای پایدار است.
دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان زنجان، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی سهمیه هشتماهه را نتیجه برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر دستگاههای اجرایی استان دانست و افزود: این امر نشان میدهد که دستگاههای اجرایی استان توانستهاند با شناسایی کامل منابع درآمدی، به طور موثر درآمدهای مصوب را وصول کنند.
قاسملو تاکید کرد: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با همکاری سایر دستگاهها، به تلاش خود برای تجهیز منابع و وصول درآمدها ادامه خواهد داد تا در پایان سال، تمامی اهداف تعیینشده در قانون بودجه به طور کامل محقق شود.