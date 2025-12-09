به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد از امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر تا اواسط هفته آینده، با گذر متناوب امواج ناپایدار، شاهد ناپایداری‌های جوی در استان باشیم.

لیلا امینی افزود: این ناپایداری‌ها به شکل رشد ابر، مه‌آلودگی و در برخی ساعات افزایش غلظت آلاینده‌ها به دلیل پایداری ناشی از مه، کاهش دید، وزش تندباد لحظه‌ای، بارش باران، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و در مناطق مستعد بارش پراکنده تگرگ همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: اوج فعالیت این سامانه در مناطق غربی و جنوبی استان در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه و در مناطق شمالی و شرقی در روز‌های پنجشنبه تا شنبه ۲۲ آذر است.

امینی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر نقاط استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: از روز چهارشنبه تا پایان هفته روند کاهشی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دمای هوای شهر اصفهان در ۲۴ ساعت آینده بین ۱۶ و هشت درجه بالای صفر در نوسان است، ادامه داد: هم اکنون خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین و بویین میاندشت با کمینه یک درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین نقاط استان است.