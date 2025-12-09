پخش زنده
منطقه ویژه اقتصادی سلماس پس از سالها رکود، وارد مرحلهای تازه از فعالسازی، تکمیل زیرساختها و جذب سرمایهگذاران شده است.
فرماندار سلماس با اشاره به اجرای طرح منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان گفت: پیمانسپاری طرحهای عمرانی اجرا و مسئولیت اجرای طرحها به پیمانکار جدید واگذار شد.
علی علایی افزود: گروهی از پیمانکاران توانمند که برای سرمایهگذاری اعلام آمادگی کرده بودند، ضمن بررسی ظرفیتها و امکانسنجی طرحهای اقتصادی و عمرانی، دیدگاههای خود را درباره روند اجرای طرح هامطرح کردند.
فرماندار سلماس گفت: طی ماههای اخیر، اقدامات اجرایی در منطقه سرعت گرفته و ساختمان اداری بهطور کامل تحویل شهرداری سلماس قرار گرفته و مراحل پایانی تکمیل آن در حال انجام است.
او گفت: اعضای هیئتمدیره نیز با بررسی مسائل فنی و اجرایی مرتبط با واگذاریها، بر تسریع مکاتبات با پیمانکاران واجد شرایط برای آغاز هرچه سریعتر عملیات اجرایی تأکید کردند.
علایی افزود: امید میرود با تکمیل اقدامات پیشرو، منطقه ویژه اقتصادی سلماس به مرکزی فعال برای توسعه اشتغال، تولید و سرمایهگذاری در شمالغرب کشور تبدیل شود.