سرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین در نشست خبری پس از دیدار مقابل گل‌گهر سیرجان از عملکرد شاگردانش تمجید کرد و گفت: با وجود ۱۰ نفره شدن در میانه‌ی نیمه دوم، بازیکنان با غیرت و فداکاری فوق‌العاده‌ای بازی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ؛ وحید رضایی افزود: بازی را خیلی خوب شروع کردیم و حتی در همان دقیقه پنجم می‌توانستیم به گل برسیم.

وی اضافه کرد: تا زمانی که ۱۱ نفره بودیم، روند ما کاملاً مطلوب بود، اما متأسفانه از دقیقه ۶۵ تا ۷۰، پس از اخراج یکی از بازیکنان، مجبور شدیم ۱۰ نفره ادامه دهیم، طبیعی است که مقابل تیمی مثل گل‌گهر، که مجموعه‌ای باتجربه و پُرقدرت دارد، کار بسیار سخت می‌شود.

سرمربی تیم شمس آذر قزوین افزود: با این وجود، بچه‌های ما با تمام وجود جنگیدند. حدود ۷۰ دقیقه ۱۰ نفره بودیم و با انسجام تیمی عالی، هیچ فضای خاصی به حریف ندادیم. گلی که دریافت کردیم روی یک ضدحمله و از ضربه ایستگاهی خودمان شکل گرفت و پس از آن هم دو موقعیت صددرصد داشتیم که اگر کمی دقت می‌کردیم، می‌توانستیم نتیجه را تغییر بدهیم.