پیکر حاج نعمت الله شیرازی، پدر شهید علیرضا شیرازی و همسر شهیده فاطمه شیرازی با حضور مردم قدرشناس تهران تشییع شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر حاج نعمت الله شیرازی، پدر شهید علیرضا شیرازی و همسر شهیده فاطمه شیرازی با حضور مردم قدرشناس تهران تشییع شد. فاطمه شیرازی همسر مرحوم شیرازی ۸۳ ساله بود که ۲۵ خرداد سال ۱۴۰۴ در حمله رژیم صهیونی به محله نارمک تهران به شهادت رسید.

علیرضا، فرزند خانواده شیرازی، یکم آذر سال ۱۳۴۴ در تهران چشم به جهان گشود. تا پایان سوم راهنمایی درس خواند و به عنوان بسیجی عازم جبهه‌ها شد.

وی ۲۲ فروردین سال ۱۳۶۲ در فکه بر اثر اصابت ترکش شهید شد.