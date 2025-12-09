امروز: -
لیگ برتر فوتبال / ذوب آهن - تراکتور

دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و تراکتور تبریز در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز سه شنبه ۱۸ آذرماه، از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه فولاد شهر برگزار شد .این بازی با تساوی دو تیم همراه شد.
عکاس :احسان جزینی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ - ۱۹:۵۱
برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، فوتبال ، ذوب آهن ، تراکتور
