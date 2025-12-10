به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس هیئت جودوی خراسان شمالی گفت: دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی نونهالان با حضور ۳۷ جودوکار از سراسر کشور از تاریخ اول تا پنجم دی‌ماه به میزبانی شهرستان رامسر برگزار خواهد شد.

یونس ولی‌زاده ️افزود: استان خراسان شمالی با هفت نماینده در این مرحله از اردو حضور خواهد داشت.

اسامی جودوکاران دعوت‌شده از این استان به شرح زیر است: امیرحسین مرادی - امیرحسام وفایی - محمدحسن ایزانلو - محمد جمالی - محمدپارسا سودمند - رضا سعیدی - یوسف شعبانی

وی افزود: اردوی آماده‌سازی تیم ملی نونهالان دختر نیز با حضور ۲۳ جودوکار از سراسر کشور، از تاریخ ۲۷ آذرماه تا یکم دی‌ماه به میزبانی شهرستان چالوس برگزار خواهد شد.

چهار جودوکار از استان خراسان شمالی به این مرحله از اردو دعوت شده‌اند: یلدا نظری - سارا سودمند - فاطمه محبی‌راد - زینب قادری