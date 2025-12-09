افتتاح نمایشگاه نقاشی «دا» در دلفان
به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) و روز مادر نمایشگاه نقاشی «دا»در دلفان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر نمایشگاه نقاشی دا روز سهشنبه در نگارخانه مفرغ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دلفان با حضور امام جمعه شهرستان حجت السلام والمسلمین خانی، جمعی از هنرمندان و رئیس این اداره افتتاح شد.
در این نمایشگاه با همکاری هنرمندان مؤسسه هانا برپا شده است ۳۰ اثر با موضوع مادر به تصویر کشیده شده است.
امام جمعه نورآباد در این آیین گفت: بهترین زبان گویا برای بیان مفاهیم بسیار ارزشمندی همچون مادر زبان هنر است چرا که زبان هنر زیباترین زبان القا تکریم و تجلیل از مقام مادر است.
این نمایشگاه تا ۲۲ آذر آماده بازدید علاقهمندان است.