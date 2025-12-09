۲۱ آذر، اجتماع بزرگ مادران و دختران فاطمی اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: به مناسبت میلاد باسعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) و روز تجلیل از مقام زن و مادر اجتماع بزرگ مادران و دختران فاطمی اهواز برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا قربانی افزود: این مراسم که روز جمعه بیست و یکم آذر ماه ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود ضمن برگزاری برنامه‌های شاد و تکریم از مادران شهدا و بانوان نمونه استان، مدیحه سرایی توسط کربلایی ابوذر روحی انجام خواهد شد.