نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی: دارویی که قیمت درجشده روی آن ۴۵ هزار تومان است، اکنون ۱۱۰ هزار تومان فروخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلیل میرمحمدی میبدی با بیان تذکری نسبت به نوسانات قیمت دارو گفت: در هفته گذشته قیمت داروهای عمومی مردم در برخی اقلام تا دو برابر افزایش یافته است.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان غذا و دارو در اعلام قیمتهای جدید افزود: چه اتفاقی افتاده که سازمان غذا و دارو در لیست جدید، قیمتها را به داروخانهها ابلاغ کرده است؟ داروی پیروکسیکام یک داروی عمومی است و بخش اعظم آنتیبیوتیکها و حتی مواد اولیه آن نیز در داخل تولید میشود. در این شرایط قیمت یک قلم دارویی را چند درصد افزایش و چند برابر شده است.
میرمحمدی با اشاره به نمونهای از گرانی دارو اظهار داشت: دارویی که قیمت درجشده روی آن ۴۵ هزار تومان است، اکنون ۱۱۰ هزار تومان فروخته میشود و نظارتی در این خصوص دیده نمیشود. چه اتفاقی رخ داده است؟ آیا تحریم جدیدی اتفاق افتاده یا داروخانهها دچار مشکل شدهاند؟
نماینده تفت و میبد خطاب به رئیس مجلس تأکید کرد: از شما خواهش میکنم به این موضوع ورود کنید و از وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو مطالبه جدی انجام شود؛ چرا که سلامت مردم در میان است و اقشار مستضعف بیشترین فشار را تحمل میکنند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: حتماً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.