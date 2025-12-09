یک میلیون و ۲۷۳ هزار و ۳۶۵ لیتر سوخت قاچاق از ابتدای امسال در گذرگاه بین المللی دوغارون و شهر تایباد کشف شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب تایباد با تمرکز بر پیشگیری از قاچاق سوخت گفت: ۹۸۷ هزار و ۳۸۴ لیتر از میزان سوخت کشف شده گازوییل و ۲۸۵ هزار و ۹۸۱ لیتر بنزین است کارشناسان ارزش این میزان سوخت کشف شده را بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

حجت صدیقی افزود: ۷۰۳ پرونده قضایی برای متخلفین ایرانی و افغانستانی از سوی دستگاه‌های متولی تشکیل شده است قاچاق انواع فرآوره‌های نفتی از سمت معبر دوغارون به افغانستان یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی این کانون اقتصادی است.

وی ادامه داد: مبارزه با این پدیده شوم تعامل و همراهی همه دستگاه‌های متولی کشوری، استانی و شهرستانی را می‌طلبد.

فرماندار تایباد نیز گفت: دوغارون به عنوان اصلی‌ترین دروازه اقتصادی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که از جایگاه ویژه‌ای در بین سرمایه گذاران این کشور همسایه برخوردار است.

حسین جمشیدی افزود: ۲۰ درصد اقلام صادراتی از دوغارون به افغانستان سوخت و فرآورد‌های نفتی است.

او ادامه داد: بدون شک باید بستر و عوامل قاچاق سوخت از مرز دوغارون به افغانستان و فعالیت‌های اقتصادی افراد سودجو در این بخش شناسایی و به صفر برسد.

وی بیان کرد: اعمال جرائم سنگین برای متخلفین حوزه قاچاق سوخت، نظارت بر استفاده از کارت‌های سوخت و توقیف ناوگان حمل و نقل سبک و سنگین نقش زیادی در کاهش این معضل در معبر دوغارون دارد.

جمشیدی گفت: دستگاه قضا برای شناسایی عوامل متخلف در حوزه قاچاق سوخت در مرز دوغارون به صورت جدی ورود کرده است و برای به سرانجام رسیدن آن همه دستگاه‌های متولی کشوری، استانی و محلی باید پای کار باشند و هیچ گونه کوتاهی از سوی مدیران پذیرفتنی نیست.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.