در نشست تخصصی اتاق بازرگانی ارومیه چالشها و فرصتهای سرمایهگذاری در بخش گردشگری و صنایعدستی بررسی و راهکارهای توسعه اقتصادی این بخش ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یازدهمین جلسه کمیسیون گردشگری، سرمایهگذاری، اقتصاد هنر و ورزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با محوریت بررسی توسعه سرمایهگذاری در واحدهای گردشگری دارای ظرفیت اقامتی و همچنین مشکلات حوزه تولید، بازاریابی و فروش صنایعدستی و سوغات آذربایجان غربی برگزار شد.
یازدهمین جلسه کمیسیون گردشگری، سرمایهگذاری، اقتصاد هنر و ورزش اتاق بازرگانی ارومیه با حضور اعضای کمیسیون و جمعی از فعالان این حوزه از جمله رضا حیدری، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، مهمترین مسائل مربوط به توسعه سرمایهگذاری در واحدهای گردشگری استان بهویژه مراکز دارای ظرفیت اقامتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه همچنین چالشهای پیشروی تولیدکنندگان صنایع دستی و فعالان حوزه سوغات استان در زمینههای بازاریابی، فروش و تکمیل زنجیره ارزش بررسی شد و اعضا بر لزوم حمایت هدفمند از این بخش بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان تأکید کردند.