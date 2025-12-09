پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود، از دستگیری مدیرعامل اسبق کارخانه سیمان دورود به اتهام اختلاس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسلم الماسی دادستان دورود گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات قضایی، مدیرعامل اسبق کارخانه سیمان دورود که به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار داشت، شناسایی و دستگیر شد. همچنین همدستان وی در شهرهای مختلف کشور مورد تعقیب قرار گرفته و در عملیاتهای جداگانه بازداشت شدند.
دادستان دورود با اشاره به عزم جدی دستگاه قضائی در برخورد با جرایم اقتصادی افزود: پرونده این افراد در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی برای کشف ابعاد دیگر این پرونده ادامه دارد.
دستگاه قضائی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد.