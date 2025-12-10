پخش زنده
امروز: -
شهردار زنجان از افتتاح فاز نخست طرح شهیدان کریمی پنجشنبه ۲۰ آذر ماه همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سلطانیمحمدی گفت: این طرح به طول ۳ کیلومتر بوده که فاز اول (پل جهتی انصارالمهدی (عج) و تقاطع شهید پیرمحمدی) روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه طراحی پروژه شهیدان کریمی دو سال پیش انجام شده است گفت: تلاش میکنیم کل طرح در شهریور ماه ۱۴۰۵ به بهرهبرداری کامل برسد.
شهردار زنجان گفت:طرح شهیدان کریمی با هدف کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی تردد، سهولت دسترسی شهروندان، و رفع چالشهای زیستمحیطی طراحی شده و به عنوان یکی از طرح های مهم در مسیر توسعه غرب زنجان شناخته میشود.
وی افزود: ساخت این طرح حاصل همدلی و تلاش دستگاه های ذیربط وهمکاری و صبوری مردم در طول اجرای عملیات عمرانی است.