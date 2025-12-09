به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال یک محموله بزرگ مواد مخدر به استان، رسیدگی به موضوع بلافاصله در دستور کار ویژه سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان و شهرستان شاهین‌دژ قرار گرفت.

پس از اقدامات فنی دقیق پلیس، کامیونی که مظنون به انتقال این محموله بود، در محور “شاهین‌دژ - بوکان” شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان افزود: در بازرسی دقیق از کامیون توقیف شده، مقدار ۱۷۰ کیلوگرم تریاک که به شیوه‌ای ماهرانه جاسازی شده بود، کشف و ضبط گردید.

در جریان این عملیات ویژه، سه نفر متهم دستگیر و دو دستگاه خودرو مورد استفاده آنها نیز توقیف و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سردار جهانبخش در پایان تأکید کرد که مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت کامل توسط پلیس استان دنبال می‌شود و از شهروندان خواست تا با توجه به نقش بی‌بدیل آنها در این دستاوردها، همکاری‌های خود را تداوم بخشند و هرگونه مورد مشکوک را فوراً از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.