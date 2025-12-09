پخش زنده
چهار ورزشکار خوزستانی به مرحله انتخابی تیم ملی کورنهول جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بنا به اعلام هیات ورزش روستایی و عشایری و بازیهای بومیمحلی خوزستان چهار ورزشکار استان به مرحله انتخابی تیم ملی کورنهول دعوت شدند.
در بخش بانوان، ماهسلطان ذوالفقاروند و فرزانه مرجانی و در بخش آقایان، غلامحسن نظری و انوشیروان محمدیان نمایندگان خوزستان در این اردوی انتخابی هستند.
این مرحله از رقابتها ۱۹ تا ۲۱ آذرماه و به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.