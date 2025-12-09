پخش زنده
امروز: -
آیین افتتاح چهارمین هفته فرهنگی خمین با عنوان «بر آستان آفتاب» در بیت تاریخی امام راحل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیین افتتاح چهارمین هفته فرهنگی خمین با عنوان برآستان آفتاب با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آغاز شد.
در این هفته فرهنگی، مجموعهای از برنامههای متنوع هنری، فرهنگی و خدماترسانی پیشبینی شده است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در آیین افتتاح چهارمین هفته فرهنگی خمین برآستان آفتاب در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام راحل، افزود: بازخوانی اندیشه امام در زیست فرهنگی جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
سیدرضا صالحیامیری اندیشههای امام را بر چهار پایه استوار دانست و گفت: نخستین پایه این اندیشهها هویتسازی است و امام از سال ۱۳۴۲ بنیانهای ارزشی جامعه را بنا نهاد و هویت اسلامی را بهعنوان ستون انقلاب اسلامی معرفی کرد.
صالحی امیری بیان کرد: شخصیت سازی بعد دیگر اندیشه امام است و امام راحل به ایران شخصیت داد و قدرت نرم را بهعنوان سرمایه اصلی معرفی کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: سازگاری اجتماعی بعد دیگر اندیشه امام است و امام بر همدلی در سطح ملی و انسجام در جهان اسلام تاکید داشت.
صالحی امیری انسجام و وفاق ملی را بعد دیگر اندیشه امام راحل است، اضافه کرد: امام همه ایرانیان را فارغ از قومیت، مذهب و جنسیت برابر میدانست و تفرقه را نفی میکرد.
وی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به اندیشه امام راحل هستیم و مشکلاتی، چون گرانی، تورم و آسیبهای اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از گفتمان امام است و راه نجات ما بازخوانی اندیشه امام به زبان جوانان امروز است.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی هم در این آیین گفت: شناخت عمیق امام خمینی (ره) برای آینده کشور و انتقال صحیح تاریخ انقلاب ضروری است.
آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی افزود:حفظ نام و یاد امام خمینی (ره)، احیای میراث فکری و معنوی ایشان و انتقال درست این سرمایه به نسلهای آینده یک مسئولیت تاریخی، فرهنگی و ملی است که خمین و استان مرکزی باید در این مسیر پیشگام باشند.
وی بیان کرد: نسلی که امام راحل را از نزدیک شناخته، امروز در میانسالی و کهنسالی است و طی ۲ دهه آینده بخش عمدهای از آن دیگر حضور نخواهند داشت.
امام جمعه اراک ادامه داد: نقش استان مرکزی و شهرستان خمین در تاریخ انقلاب اسلامی مشهود است و نیاز است این خطه بیش از پیش به جامعه معرفی شود.
آیتالله دری نجف آبادی اظهار کرد: پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب و بیش از ۳۵ سال از رحلت امام خمینی (ره)، شناخت نسل امروز از شخصیت امام راحل، از راه تاریخ و روایتها است.