در جلسه راهبری پایگاههای ملی بسطام چایپاره و حسنلو نقده اهمیت این دو تپه تاریخی در انجام کاوشهای باستانشناسی و برنامه های ثبت جهانی این دو تپه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه راهبری پایگاههای ملی بسطام چایپاره و حسنلو نقده به ریاست مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی، علی صدرایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی، بهمن کارگر، باستانشناس، مظفر عباسزاده، استاد دانشگاه ارومیه، نعمت مصطفایی، معاون توسعه مدیریت، رضا حیدری، معاون گردشگری استان، غلام شیرزاد، پایگاه ملی بسطام چایپاره و حسن شیری، پایگاه ملی حسنلو نقده، برگزار شد.
در این جلسه به اهمیت این دو تپه تاریخی در انجام کاوشهای باستانشناسی و ثبت جهانی این دو تپه تاکیدشد . همچنین، در این نشست به بررسی برنامههای آینده برای توسعه و حفاظت از این آثار تاریخی پرداخته شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی در سخنانی با اشاره به اهمیت تپههای بسطام و حسنلو در تاریخ و فرهنگ ایران، اظهار کرد: این دو پایگاه نه تنها بهعنوان جاذبههای گردشگری شناخته میشوند بلکه به عنوان منابع غنی از اطلاعات باستانشناسی نیز اهمیت ویژهای دارند. ما باید تلاش کنیم تا با همکاری نهادهای مختلف، شرایط لازم برای حفاظت و معرفی این آثار را فراهم کنیم.
مرتضی صفری اضافه کرد: شرایط لازم برای آغاز کاوشهای باستانشناسی در این دو مجموعه باید فراهم شده و پرونده واحد برای ثبت جهانی آن تشکیل شود چراکه در این صورت شانس ثبت جهانی آنها افزایش مییابد.
علی صدرایی نیز در ادامه افزود: کاوشهای باستانشناسی در این مناطق میتواند به ما کمک کند تا بهتر بتوانیم تاریخ و فرهنگ منطقه را بشناسیم.
عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی تصریح کرد: ثبت جهانی این آثار میتواند به جذب گردشگران و افزایش آگاهی عمومی درباره ارزشهای فرهنگی ما منجر شود.
در این جلسه همچنین به چالشهای موجود در زمینه حفاظت از آثار تاریخی اشاره شد، بهمن کارگر با بیان اینکه بسیاری از این تپهها در معرض خطر تخریب قرار دارند، پیشنهاد کرد که باید برنامههای آموزشی و آگاهیبخشی برای جوامع محلی در جهت حفاظت از این آثار اجرا شود.
مظفر عباسزاده نیز بر لزوم همکاری بینالمللی در زمینه کاوشهای باستانشناسی تأکید کرد و گفت: همکاری با پژوهشگران و باستانشناسان خارجی میتواند به تبادل تجربیات و دانش کمک کند و در نهایت منجر به پیشرفت پروژههای تحقیقاتی ما شود.
با توجه به ارزش تاریخی و فرهنگی این دو پایگاه، انتظار میرود که اقدامات صورت گرفته در این جلسه بتواند گام مؤثری در راستای حفظ و معرفی هر چه بهتر این آثار بینظیر باشد.